Scooter in fiamme sull’Asse Mediano nei pressi dell’uscita Parete

Questa mattina, sull’Asse Mediano in direzione Napoli, un incendio ha trasformato uno scooter abbandonato in una colonna di fumo nero visibile a distanza, creando preoccupazione tra gli automobilisti. La scena, nei pressi dell’uscita Parete-Giugliano, ha generato paura e curiosità: cosa ha causato il rogo? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda che sta tenendo banco in città.

Paura in direzione Napoli: colonna di fumo visibile dalla carreggiata. Questa mattina, lungo l'Asse Mediano in direzione Napoli, nei pressi dell'uscita per Giugliano Parete, uno scooter è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il mezzo, presumibilmente abbandonato e parcheggiato sulla corsia laterale, ha preso fuoco per cause ancora da accertare, forse incendiato. La colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, ha attirando l'attenzione degli automobilisti in transito. Il fatto ha generato rallentamenti. Si invita a prestare attenzione. Si attende sul posto l'intervento dei vigili del fuoco al fine di domare le fiamme e risolvere la criticità

