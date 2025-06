scontro tra due auto tra giugliano e parete imprenditore muore dopo due settimane di agonia

Un drammatico incidente tra due auto, avvenuto il 9 giugno tra Giugliano e Parete, ha strappato alla vita Luciano Zitiello, stimato imprenditore di Parete, dopo due settimane di lotta tra la speranza e la sofferenza. Nonostante le cure intensive, il suo coraggio non è bastato a superare le gravi ferite riportate. La comunità si stringe intorno al dolore della famiglia, rendendo ancora più struggente questa perdita improvvisa.

Non sono bastati 14 giorni di lotta e di cure mediche per strapparlo alla morte. Luciano Zitiello, 60 anni, imprenditore originario di Parete, è deceduto nella giornata di ieri. Ricoverato in condizioni disperate, l'uomo non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze di un violento incidente avvenuto il 9 giugno ai margini del territorio comunale.