Scontro tra bande nel cuore di Venezia | nella rissa machete e katane feriti e paura nella notte

Una notte di paura scuote il cuore di Venezia, teatro di una violenta rissa tra bande armate di machete e katane. Ventidue giovani coinvolti in un sanguinoso scontro nel centro storico, con due tunisini gravemente feriti. La città si interroga sul motivo di questa escalation di violenza e sulle ragioni di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. La sicurezza veneziana è sotto assedio: cosa succederà ora?

Violenta rissa tra bande nel centro storico di Venezia: almeno venti giovani armati si sono scontrati nella notte tra domenica e lunedì. Due tunisini feriti gravemente. Si indaga su un regolamento di conti legato al controllo dello spaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bande - venezia - rissa - feriti

Far west in piazza Venezia: rissa tra stranieri con lancio di sedie e feriti (VIDEO) - Lo scorso sabato 17 maggio, piazza Venezia si è trasformata in un vero e proprio Far West durante una violenta rissa tra stranieri, documentata anche in un video.

Scontro tra bande nel cuore di Venezia: nella rissa machete e katane, feriti e paura nella notte; Kill Bill a Venezia: rissa a Rialto tra una ventina di soggetti, spunta anche una Katana oltre ai coltelli; Spranghe e sassi per fermare il treno: folle rissa tra ultras sui binari, ci sono feriti.

“Kill Bill” a Venezia: rissa a Rialto tra una ventina di soggetti, spunta anche una Katana oltre ai coltelli - Violenta rissa a colpi di katana a Rialto, nel cuore del centro storico di Venezia: due feriti e residenti sotto shock ... Secondo lavocedivenezia.it

Agguato con sciabole e katane a Rialto, due bande rivali di giovani si affrontano per un regolamento di conti: «Sangue ovunque, siamo sconvolti» - Un regolamento di conti in piena regola tra una ventina di persone, tra campo San Bortolomio e. Da ilgazzettino.it