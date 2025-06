Scontro tra auto e poi l' incendio muore una donna | il racconto della tragedia

Una tragedia sventata si trasforma in un dramma: oggi, nel primo pomeriggio, un grave incidente sulla SS90 ha causato un incendio devastante e la perdita di una donna. Mentre i Vigili del Fuoco di Grottaminarda intervenivano rapidamente per domare le fiamme, le circostanze del tragico evento emergono con dolore e sgomento, lasciando la comunità senza parole. Una storia che richiede riflessione e rispetto per le vittime.

Nel primo pomeriggio di oggi, marted√¨ 24 giugno, alle ore 14:45 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda √® intervenuta, su segnalazione del servizio 118, per un grave incidente stradale verificatosi lungo la SS90 var. al km 4, in direzione Ariano Irpino, nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ¬© Avellinotoday.it - Scontro tra auto e poi l'incendio, muore una donna: il racconto della tragedia

