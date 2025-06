Scontro Majorino-Pazzali | Vile alludere a ricatti di cui Fontana sarebbe stato vittima Agirò per vie legali

In un clima di tensione e accese accuse, il confronto tra Majorino e Pazzali si fa sempre più acceso. Quest’ultimo, deciso a difendere la propria reputazione, ha affidato ai suoi avvocati il compito di tutelare la propria onorabilità in ogni sede, anche penale. La vicenda si infittisce di retroscena e possibili ricatti, mentre l’onore di entrambe le parti viene messo alla prova e il futuro della battaglia legale si prospetta ancora più complesso.

"A fronte delle recenti e reiterate esternazioni del consigliere regionale Pier Francesco Majorino, Enrico Pazzali, ha dato incarico ai suoi legali di tutelare la sua onorabilità in tutte le sedi competenti, ivi compresa quella penale", lo fa sapere il presidente di Fondazione Fiera Milano in una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Scontro Majorino-Pazzali: "Vile alludere a ricatti di cui Fontana sarebbe stato vittima. Agirò per vie legali"

