Scontro Al Bano-Romina parla lui | Il suo post è una coltellata mediatica Dalla madre dei miei quattro figli non me l’aspettavo e poi chi l’aveva invitata?

In un mondo di emozioni e tensioni, le parole di Albano Carrisi trovano spazio tra le pagine di un botta e risposta che scuote i social. Romina, sua ex moglie e madre dei loro quattro figli, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico con un post velenoso su Instagram. Albano, sorpreso e deluso, replica duramente: cosa si nasconde dietro queste rivelazioni? La verità sta emergendo, e il silenzio potrebbe non durare ancora a lungo.

” Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica “, usa parole durissime Albano Carrisi. Affida la sua replica all’ Adnkronos: “Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi”. Il cantante di Cellino San Marco era finito al centro delle polemiche per aver partecipato con Iva Zanicchi al concerto intitolato “ Al ritmo dell’estate “, tenutosi lo scorso 20 giugno nella famosa Piazza del Palazzo al centro di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Al Bano-Romina, parla lui: “Il suo post è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me l’aspettavo, e poi chi l’aveva invitata?”

