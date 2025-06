Scomparso da Carignano a 75 anni | Antonio Groppo trovato morto sulla riva del fiume Po

La scomparsa di Antonio Groppo aveva gettato nell’ansia l’intera comunità di Carignano e Villastellone. Dopo tre giorni di speranze e ricerche incessanti, il suo corpo è stato trovato sulla riva del fiume Po, segnando una tragica conclusione. La perdita di un uomo amato lascia un vuoto incolmabile e riaccende il senso di comunità, che ora si stringe intorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

È stato ritrovato ieri sera, lunedì 23 giugno 2025, il corpo senza vita di Antonio Groppo. L'anziano, 75 anni, era scomparso nella mattinata del 20 giugno da Carignano, dopo essere stato visto l'ultima volta invia Villastellone. Il ritrovamento I vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Carignano, scomparso un uomo di 75 anni: l'allarme dei parenti sui social, in corso le ricerche - Carignano è in fermento: Antonio Groppo, 75 anni, è scomparso nel nulla venerdì mattina. I suoi familiari, preoccupati e disperati, hanno lanciato un appello sui social, sperando in un aiuto collettivo per ritrovarlo.

La famiglia continua a cercare il 75enne Antonio Groppo, scomparso venerdì da Carignano Vai su X

ATTENZIONE: il signor Antonio è uscito di casa venerdì 20 giugno alle ore 8:30. Qualcuno lo ha incontrato e può aiutarci con una segnalazione? La zona è quella di Carignano (To). Grazie per il vostro aiuto contattare il 112 o il nostro numero: 388 189 4493 Vai su Facebook

