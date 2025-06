Scomparsa del Presidente del Consiglio comunale di Vitulano | il cordoglio della Politica

Vitulano si ferma in lutto per la perdita improvvisa di Paolo De Filippo, il suo Presidente del Consiglio Comunale. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità , suscitando un’ondata di commozione e sostegno tra cittadini e politici. In queste ore di dolore, le parole di cordoglio si moltiplicano, testimonianza del rispetto e dell’affetto per una figura che ha lasciato un’impronta indelebile. Sono profondamente addolorato per la tragica e improvvisa scomparsa del Presidente del Consiglio comunale di Vitulano, un vuoto difficile da colmare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vitulano piange Paolo De Filippo, Presidente del Consiglio Comunale, scomparso improvvisamente nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno 2025. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità e non solo: in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio da parte di esponenti del mondo della politica. “Sono profondamente addolorato per la tragica e improvvisa scomparsa del Presidente del Consiglio comunale di Vitulano, Paolo De Filippo. Una notizia che ci lascia sgomenti e colpisce l’intera comunità . Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Vitulano per questa perdita dolorosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scomparsa del Presidente del Consiglio comunale di Vitulano: il cordoglio della Politica

