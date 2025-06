Scomparsa Angela Celentano svolta sulla pista turca | Test del dna alla ragazza della foto

Potrebbe esserci una svolta cruciale nella scomparsa di Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito. Il gip ha infatti respinto l’archiviazione, ordinando un’estensione delle indagini sulla pista turca e il test del DNA sulla ragazza ritrovata, che potrebbe rivelare dettagli fondamentali sulla sua reale identità . Questa nuova direzione apre spiragli insperati nella vicenda, offrendo una speranza concreta per conoscere finalmente la verità .

Possibile svolta sulla scomparsa di Angela Celentano, la bambina svanita nel nulla il 10 agosto 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito. Il gip, infatti, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Napoli disponendo un prolungamento delle indagini sulla cosiddetta pista turca. La richiesta di archiviazione da parte degli inquirenti si fondava sul fatto che gli "accertamenti spediti non hanno fornito risultati apprezzabili" e soprattutto per la mancanza di una corrispondenza tra i tratti somatici della ragazza ritratta in una foto e quelli di Angela Celentano.