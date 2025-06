Scomparsa Angela Celentano si riapre pista turca Trentinella | Si trova su isola Buyukada esame DNA su ragazza in Turchia che le somiglia

Nuovi sviluppi sulla scomparsa di Angela Celentano: si riapre la pista turca. La giovane, attualmente in Turchia sull’isola di Buyukada, potrebbe essere la chiave per risolvere uno dei misteri più longevi del nostro Paese. Con un esame del DNA disposto dal gip di Napoli su una ragazza che le somiglia, si riaccendono le speranze di trovare la verità e riabbracciare la famiglia. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Angela Celentano, che ora avrebbe 32 anni, era sparita dal Monte Faito, a Vico Equense, il 10 agosto del 1996 Si riapre la “pista turca” per Angela Celentano, la bambina svanita sul Monte Faito nel 1996. Il gip di Napoli ha disposto un esame del DNA su una giovane donna turca che somiglierebb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scomparsa Angela Celentano, si riapre “pista turca”, Trentinella: “Si trova su isola Buyukada”, esame DNA su ragazza in Turchia che le somiglia

In questa notizia si parla di: angela - celentano - turca - riapre

Angela Celentano, un giudice riapre il caso: la svolta sulla «pista turca» e l’esame del Dna con la ragazza della foto - Una svolta clamorosa scuote il caso di Angela Celentano: un giudice ha riaperto le indagini, includendo l'esame del DNA sulla giovane ritratta nella foto.

Il gip riapre il caso: nuove indagini sulla "pista turca", compreso l'esame del Dna sulla donna che potrebbe essere Angela Celentano Vai su Facebook

Translate postAngela Celentano, possibile svolta dalla pista turca: un giudice riapre il caso e chiede il test del Dna per la ragazza che le somiglia (tanto) Vai su X

Angela Celentano: il giudice riapre il caso e ordina nuove indagini sulla pista turca; Angela Celentano, si riapre la «pista turca»: il gip ordina l'esame del Dna sulla ragazza che somiglia alla bimba scomparsa 29 anni fa sul monte Faito; Angela Celentano, un giudice riapre il caso: la svolta sulla «pista turca» e l'esame del Dna con la ragazza della foto.

Angela Celentano: il giudice riapre il caso e ordina nuove indagini sulla pista turca - Riaperto il caso dopo 29 anni: nuove indagini sulla pista turca. Segnala panorama.it

“Angela Celentano vive vicino Istanbul”: il Gip riapre il caso, test del DNA sulla ‘pista turca’ - ROMA – A quasi trent’anni dalla scomparsa di Angela Celentano, avvenuta il 10 agosto 1996 sul Monte Faito, torna al centro dell’attenzione una possibile svolta nelle indagini. Si legge su dire.it