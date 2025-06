Schlein a Meloni | se vogliamo pace prepariamo pace non guerra

In un momento di tensione globale, le parole di Schlein ci ricordano che la vera forza dell’Italia risiede nella pace. Preparare la guerra non porta a soluzioni durature, ma alimenta solo il conflitto. È fondamentale che il nostro Paese si impegni nel dialogo e nel multilateralismo, per costruire un futuro di stabilità e serenità. La strada verso la pace è l’unica che garantisce un domani migliore per tutti.

Roma, 24 giu. (askanews) – “A Giorgia Meloni vorrei dire che rispetto a 2000 anni fa il mondo ha fatto dei passi in avanti nella risoluzione delle controversie. Preparare la guerra, come pensa lei, è il contrario di quello che serve e vuole l’Italia. Il nostro Paese deve impegnarsi per costruire la pace, per la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso il dialogo e il multilateralismo. Tutto ciò che ci ha consentito di vivere senza guerra dalla caduta del nazifascismo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, replca alle parole della premier in Senato. “Io la penso come i Costituenti che nella Carta Costituzionale hanno scritto che ‘l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

