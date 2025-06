Schjelderup regala gli ottavi al Benfica Bayern secondo | troverà il Flamengo

Nel mondo del calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo: Schjelderup regala gli ottavi al Benfica, mentre il Bayern, già qualificato, opta per il turnover. La sfida si infiamma, aprendo le porte a un nuovo avversario nel girone D, tra Chelsea ed Esperance Tunisi. La corsa verso la fase successiva si fa più emozionante che mai!

I tedeschi, già qualificati prima della sfida, fanno turnover e regalano un tempo ai portoghesi. Sulla strada di Di Maria e compagni ora ci sarà la seconda del girone D (Chelsea o Esperance Tunisi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Schjelderup regala gli ottavi al Benfica. Bayern secondo: troverà il Flamengo

In questa notizia si parla di: schjelderup - regala - ottavi - benfica

Il Benfica batte il Bayern Monaco per la prima volta nella sua storia: Schjelderup regala gli ottavi da primi nel girone - Il Benfica scrive una pagina storica battendo il Bayern Monaco per la prima volta nella sua storia. Grazie a Schjelderup e Trubin, gli eroi di questa impresa, i biancorossi conquistano la vetta del girone e si qualificano per gli ottavi da primi.

Schjelderup regala gli ottavi al Benfica. Bayern secondo: troverà il Flamengo; Benfica-Bayern Monaco 1-0, pagelle e tabellino: Schjelderup stende i bavaresi e regala ai lusitani il primo posto del Gruppo C; Benfica – Bayern Monaco 1-0 highlights e gol: lusitani primi nel Gruppo C! – VIDEO.

Schjelderup regala gli ottavi al Benfica. Bayern secondo: troverà il Flamengo - Sulla strada di Di Maria e compagni ora ci sarà la seconda del girone D (Chelsea o Esperance Tunisi) ... Secondo gazzetta.it

Il Benfica batte il Bayern Monaco per la prima volta nella sua storia: Trubin regala gli ottavi da primi nel girone - 1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Barreiro; ... Da msn.com