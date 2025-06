Schiuma party per Bezos e Lauren Sanchéz festa sfrenata sullo yacht da 130 metri E a Venezia arrivano i primi invitati

A Venezia, tra bagliori di festa e sussurri di protesta, Jeff Bezos e Lauren Sánchez vivono un’anteprima da sogno: uno schiuma party a bordo di un maxi veliero da 130 metri, in attesa del grande giorno. La città si anima di eccitazione e polemiche, mentre gli invitati si preparano a scrivere un capitolo indimenticabile di questa straordinaria celebrazione. E mentre il conto alla rovescia continua, tutti si chiedono: quali sorprese riserverà il matrimonio più atteso dell’anno?

Venezia, 24 giugno 2025 – Tutto è (quasi) pronto per il matrimonio a Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, accompagnate dalle proteste dei residenti e dei comitati per la tutela della città. I futuri sposi, in attesa del sì in Laguna, sono stati paparazzati a uno schiuma party a bordo del maxi veliero Koru, durante i festeggiamenti per i 19 anni del figlio di lei. Intanto, mentre si rincorrono indiscrezioni sui nomi dei super ospiti, Bezos e Sánchez hanno dato il via alle celebrazioni a bordo del loro superyacht da oltre 500 milioni di dollari, al largo dell’isola di Cherso, in Croazia. Proprio sul lussuosissimo Koru, lo stesso sul quale era stata fatta la proposta di matrimonio, si è svolto il primo evento informale, alla presenza di amici e familiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net