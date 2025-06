Schianto sulla Provinciale auto ' vola' nel fosso | giovane donna finisce in ospedale

Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Provinciale 65 a Ghedi, quando una Citroen guidata da una donna di 36 anni è finita fuori strada, volando nel fossato e suscitando grande preoccupazione tra i passanti. La giovane donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello schianto. Un episodio che ricorda quanto sia importante mantenere prudenza alla guida.

Nel tardo pomeriggio di martedì, un'utilitaria Citroen finita fuori strada ha causato attimi di grande apprensione a Ghedi, lungo la Provinciale 65. L'auto guidata da una donna di 36 anni è uscita dalla carreggiata, terminando la sua corsa in un fossato dopo aver sbandato su un lungo tratto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Schianto sulla Provinciale, auto 'vola' nel fosso: giovane donna finisce in ospedale

In questa notizia si parla di: provinciale - auto - donna - schianto

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Investita da un'auto in retromarcia in centro a Besozzo: muore una donna. Dramma oggi pomeriggio poco prima delle 17 in via XXV Aprile: la vittima è rimasta schiacciata tra il veicolo e un muro. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine Link all'arti Vai su Facebook

?? Schianto sulla Provinciale, auto 'vola' nel fosso: giovane donna finisce in ospedale; Cernusco sul Naviglio, si schianta in moto sulla provinciale: centauro di 41 anni rimane incastrato sotto il furgone, è in fin di vita; Incidente frontale tra due auto, morta una donna.

Schianto sulla Provinciale, auto 'vola' nel fosso: giovane donna finisce in ospedale - Nel tardo pomeriggio di martedì, un'utilitaria Citroen finita fuori strada ha causato attimi di grande apprensione a Ghedi, lungo la Provinciale 65. Secondo bresciatoday.it

Scontro tra due auto, donna morta a Grottaminarda - Una donna di 72 anni è morta in un incidente stradale a Grottaminarda, in provincia di Avellino, nello scontro frontale tra due auto che stavano percorrendo, da direzioni opposte, la variante cittadin ... Segnala ansa.it