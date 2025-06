Schianto fatale nel grottese | una donna perde la vita altri feriti

Un drammatico incidente stradale nel cuore di Grottaminarda ha sconvolto la comunità: una donna ha perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti in modo grave. La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, ha fatto emergere il lato più oscuro della strada. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa tragedia che ha colpito profondamente tutti noi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente stradale nel territorio del Comune di Grottaminarda che al momento segnale anche una vittima, una donna. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi quando per cause ancora in via di accertamento si è generato un sinistro a catena che ha provocato anche quattro feriti, trasportati d'urgenza tra gli ospedali di Avellino e Ariano Irpino L'esatta dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le fasi dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità IN AGGIORNAMENTO

In questa notizia si parla di: feriti - donna - schianto - fatale

