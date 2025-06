Schianto fatale muore in moto a 36 anni

Tragedia alle porte di Ravenna: Luca Cuscianna, 36 anni, nato a Matera e residente ad Alfonsine, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Mentre viaggiava sulla sua Yamaha R1, un impatto improvviso ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Un destino che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e fragile. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi cosa si possa fare per prevenire simili tragedie.

Un 36enne nato a Matera e residente ad Alfonsine - Luca Cuscianna il suo nome - è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi domenica sera alle porte di Ravenna. Lo schianto è accaduto attorno alle 19.30 su via Dismano, nei pressi dell’abitato di Borgo Faina. A quell’ora il 36enne stava viaggiando sulla sua Yamaha R1, quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha urtato una vettura condotta da una infermiera 39enne finendo la sua corsa contro il guard rail. Non è escluso che l’impatto si sia verificato in seguito all’immissione sul Dismano dell’auto da via laterale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto fatale, muore in moto a 36 anni

