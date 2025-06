Scelgo Arezzo | Cassonetti e disservizi | cresce il malcontento si moltiplicano le segnalazioni

Arezzo si trova di fronte a un crescente malcontento tra i cittadini, che denunciano disservizi e difficoltà nella raccolta dei rifiuti. La razionalizzazione dei cassonetti, volta a ottimizzare le risorse, ha invece ridotto le postazioni disponibili, generando confusione e disagio. I consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno, evidenziano come queste criticità richiedano interventi immediati per ripristinare efficienza e soddisfazione nella gestione dei rifiuti. La soluzione è ormai urgente e non più rinviabile.

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno “I cittadini continuano a segnalare disservizi legati alla raccolta dei rifiuti. Le criticità sono di due tipi: la razionalizzazione dei cassonetti ha determinato un decremento delle postazioni. Alcune. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scelgo Arezzo: “Cassonetti e disservizi: cresce il malcontento, si moltiplicano le segnalazioni”

