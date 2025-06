Scatta la Ztl fino al prossimo 15 settembre

L’estate a Cerreto Guidi si anima di eventi unici e coinvolgenti, ma per garantire la sicurezza e la fruibilità di tutti, fino al 15 settembre è attiva la ZTL nel centro storico, dalle 21 alle 6. Le strade interessate includono via Roma, via Santi Saccenti, via Guidi, piazza Umberto I e piazza Vittorio Emanuele. Preparatevi a vivere il meglio di questa stagione senza rinunciare alla comodità; pianificate i vostri spostamenti di conseguenza!

Con l’inizio dell’estate, Cerreto Guidi ospiterà le tradizionali manifestazioni culturali, ludiche e gastronomiche. E per rendere fruibile il centro storico, proprio pochi giorni fa è entrata ufficialmente in vigore la ZTL, ogni giorno dalle 21 alle 6, e lo rimarrà fino al prossimo 15 settembre. Le vie interessate dalle limitazioni agli accessi sono nel dettaglio via Roma, via Santi Saccenti, via Guidi, piazza Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II, via della Libertà e via del Mortaio. La decisione del Comune è stato presa, come si legge in una delibera della giunta Rossetti (la sindaca nella foto) di qualche giorno giorni fa, anche considerando "l’elevata frequentazione nel periodo estivo, con conseguenti criticità in termini di sicurezza, traffico, inquinamento e vivibilità urbana ", oltre al fatto che "nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre sono previsti eventi culturali, turistici e religiosi di rilievo che comportano un significativo incremento del flusso pedonale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta la Ztl fino al prossimo 15 settembre

