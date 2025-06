Scarlett Johansson e il marito in total white | coordinati e innamorati sul tappeto rosso

Scarlett Johansson e Colin Jost conquistano il red carpet di New York con un’eleganza impeccabile, illuminando la scena con il loro stile coordinato e innamorato. La première mondiale di Jurassic World – La Rinascita è stata il palcoscenico perfetto per dimostrare che il loro legame va oltre lo schermo, catturando sguardi e cuori. Un momento di stile e fascino che lascia tutti senza parole, confermando che l’amore e il glamour sono una combinazione vincente.

Scarlett Johansson è tornata a brillare a New York, stavolta accanto all’uomo che da cinque anni le sta accanto nella vita reale: Colin Jost. L’occasione? La première mondiale di Jurassic World – La Rinascita, l’attesissimo nuovo capitolo della saga. E se c’erano ancora dubbi sul loro feeling, li hanno spazzati via tutti con un look perfettamente coordinato e un’intesa che si leggeva negli occhi (e nei sorrisi larghi quanto Central Park). Scarlett Johansson e il marito: lei in Givenchy da sogno, lui in completo. Scarlett Johansson ha scelto un abito firmato Givenchy che non lasciava spazio all’indifferenza. 🔗 Leggi su Dilei.it