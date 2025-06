Scappano per 38 km dai carabinieri e si schiantano contro un paracarri | arrestati un 20enne e una ragazza incinta

Una fuga mozzafiato di 38 km, un tentativo di sfuggire ai carabinieri che si conclude in un incidente spettacolare: un giovane di 20 anni e una ragazza incinta sono stati arrestati per resistenza e omissione di soccorso. La loro corsa disperata, iniziata a Olgiate Comasco, li ha portati fino a Gallarate, dove il destino ha imposto il suo sguardo. Scopriamo cosa è successo davvero in questa vicenda ad alta tensione.

I carabinieri di Como hanno arrestato un ragazzo e una ragazza incinta di 20 anni per resistenza a pubblico ufficiale. I due avrebbero ignorato l'alt a Olgiate Comasco e sarebbero scappati fino a Gallarate (Varese) finendo per schiantarsi contro un paracarri di un casello.

