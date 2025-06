Scappa davanti alla polizia e abbandona l' auto per non fare alcoltest | denunciato

Una scena che avrebbe potuto essere una normale routine si è trasformata in un inseguimento mozzafiato: l’uomo, alla guida di un’auto, ha tentato di scappare davanti alla polizia per evitare l’alcoltest, abbandonando il veicolo e lasciando dietro di sé un turbinio di domande. In pochi minuti, un semplice controllo si è evoluto in un episodio che ricorderanno a lungo, con conseguenze che non sono affatto da sottovalutare.

È accaduto tutto in pochi minuti, ma abbastanza per trasformare un semplice controllo stradale in un inseguimento. Il fatto è successo negli scorsi giorni: una squadra della polizia locale di Seregno ha intercettato un veicolo per una verifica. Alla guida c’era un uomo di 44 anni, già. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Scappa davanti alla polizia e abbandona l'auto per non fare alcoltest: denunciato

