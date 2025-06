Scanzi rosica come un’ostrica! Sul tennis sulle publicità e anche sul duetto con Bocelli | ma un pò d’invidia no?

…un sorriso o una pausa di riflessione, mentre tu resti lì a criticare da dietro uno schermo. La verità è che Sinner, come la pubblicità, ormai fa parte del nostro quotidiano e, invece di invidia, forse dovremmo apprezzare la sua costanza… perché, dopotutto, chi sa promuoversi, sa anche conquistarsi un angolo di attenzione nel mondo frenetico di oggi.

Oh Scanzi, ma che t’ha fatto Sinner? T’ha rubato la fidanzata? T’ha fregato la pubblicità dei sofficini? Sul Fatto Quotidiano prima lo coccoli, poi lo sbertucci come se ti avesse rigato la Panda. L’ultima? “Jannik sta dappertutto, manco fosse la muffa nel bagno”. Dice che fa troppe pubblicità e che più lo vedi e più ti vien voglia di lanciargli il telecomando. E va bene che sta in ogni spot, ma che te frega? Lui le fa, te le guardi. Ti danno noia? Cambia canale, pigliati un infuso, fatti una camomilla con l’anice. Poi c’è il pezzo forte: la “canzone” con Bocelli. Per Scanzi è “una roba così brutta che Cicale della Parisi pare l’inno nazionale”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scanzi rosica come un’ostrica! Sul tennis, sulle publicità e anche sul duetto con Bocelli: ma un pò d’invidia, no?

