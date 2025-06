Scambio di missili Israele Iran Usa cosa c’è dietro a questa sceneggiata

L'ultima escalation tra Israele, Iran e Stati Uniti sembra perdere intensità, lasciando spazio a un possibile allentamento delle tensioni. La scena appare più come una spettacolare soap opera geopolitica, dove ogni mossa e contro-mossa sono parte di un teatrino strategico, più che di un vero conflitto aperto. Dietro questa "sceneggiata" potrebbe nascondersi qualcosa di più profondo: un equilibrio precario che rischia di sfuggire di mano.

Mentre scrivo pare che la guerra di aggressione di Stati Uniti ed Israele all’Iran e del rischio di una escalation verso la terza guerra mondiale sia scemato e forse si consolidi una tregua. Il succedersi dei colpi di scena mi porta a dire che quello a cui abbiamo assistito tra Usa e Iran, più che una guerra è la sua teatralizzazione, una sorta di mach di wrestling dove finzione, spettacolo, insulti all’avversario e ostentazione della propria vittoria vanno del tutto al di là di cosa succede concretamente. Vediamo nel merito. Gli Usa hanno bombardato siti nucleari iraniani dopo che questi li avevano svuotati e “sigillati” rendendo quindi inutile il bombardamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scambio di missili Israele/Iran/Usa, cosa c’è dietro a questa sceneggiata

