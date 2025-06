Scambio di favori tra imprenditore e sindaci | chiuse le indagini per 25 indagati tra di loro anche tre sindaci Tutti i nomi

Un'indagine che scuote il panorama politico locale: si chiudono le indagini su un presunto scambio di favori tra imprenditori e amministratori, coinvolgendo 25 persone, tra cui tre sindaci, tra cui Ernesto Toma di Maglie e il suo vice Marco Sticchi. Un caso che rischia di mettere sotto i riflettori le pratiche di potere e trasparenza. Cosa riserverà il futuro di questa intricata vicenda?

Chiuse le indagini sul presunto scambio di favori e che vede, tra le persone che potrebbero finire a processo, il sindaco di Maglie Ernesto Toma e il suo vice Marco Sticchi, l'ex sindaco di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - "Scambio di favori tra imprenditore e sindaci": chiuse le indagini per 25 indagati, tra di loro anche tre sindaci. Tutti i nomi

In questa notizia si parla di: sindaci - scambio - favori - chiuse

Luca Zaia ministro se la presidenza della Regione Veneto va a Fratelli d'Italia: «Non sono ricambiabile, non c'è bisogno di fare uno scambio di favori». L'ipotesi - Luca Zaia, governatore del Veneto, rifiuta l'ipotesi di scambi di favori in caso di presidenza della regione per Fratelli d'Italia.

Salento, appalti in cambio di voti e regali: chiuse le indagini sui sindaci di Maglie, Ruffano e Sanarica. Rischiano il processo; Calabria, scambio di favori e corruzione: chiuse le indagini per 31 tra politici, manager e imprenditori; Appalti al Comune con l'ombra del clan: 16 indagati, ci sono anche De Prisco e Sessa.

"Scambio di favori tra imprenditore e sindaci": chiuse le indagini per 25 indagati, tra di loro anche tre sindaci. Tutti i nomi - Chiuse le indagini sul presunto scambio di favori e che vede, tra le persone che potrebbero finire a processo, il sindaco di Maglie Ernesto Toma e il ... Segnala msn.com

Appalti in cambio di favori: chiuse le indagini su sindaci di Maglie, Ruffano e Sanarica - La procura conferma le accuse di corruzione, turbativa d’asta e ristrutturazioni gratuite in cambio di v ... Si legge su trmtv.it