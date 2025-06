Sbarca a Firenze il tour del rapper romano Piotta

Se sei appassionato di musica e desideri vivere un’esperienza indimenticabile, non puoi perdere il tour del rapper romano Piotta a Firenze. Un concerto gratuito che promette emozioni forti, portando sul palco il suo talento unico e le sonorità coinvolgenti del suo ultimo album, Na notte infame. Preparati a scoprire perché Piotta è uno degli artisti più apprezzati sulla scena italiana: l’appuntamento è imperdibile!

FIRENZE – Il tour del rapper e cantautore romano Piotta passa da Firenze, il concerto gratuito è previsto per mercoledì 2 luglio a Stella Rossa Fest ai Giardini Sms di Rifredi. Dopo la recente pubblicazione della colonna sonora del docufilm La scuola romana, dove è incluso il singolo Tu me piaci, Piotta porterà nel capoluogo toscano il meglio della sua discografia e in particolare l’ultimo album Na notte infame. Il disco, decimo lavoro di studio, prende tutta l’ ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi, e proprio la voce e i versi del fratello aprono la prima traccia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it