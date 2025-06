Sardone | Questo è il momento di intervenire contro le moschee irregolari

È il momento di agire con determinazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Sardone sottolinea la necessità di intervenire contro le moschee irregolari, potenziali focolai di radicalizzazione e minacce terroristiche. Con l'aumento delle misure di sicurezza, l’Italia dimostra di non sottovalutare le sfide che si presentano, rafforzando il suo impegno nel prevenire atti violenti e tutelare la pace sociale. La priorità resta la tutela dei nostri valori e della nostra libertà.

«Potrebbero esserci anche soggetti radicalizzati, collegati o vicini a organizzazioni terroristiche, con la volontà di pianificare attentati in autonomia, come abbiamo già visto in diversi Paesi europei». Sono queste le parole della vice segretaria della Lega Silvia Sardone dopo l'innalzamento delle misure di sicurezza da parte del Ministro dell'Interno Piantedosi, in seguito al conflitto tra Iran e Israele, attivando l'allerta sul rischio di attentato in Italia. Si teme che ci possano essere atti dimostrativi da parte dei fondamentalisti islamici? «Le preoccupazioni sono fondate, a partire dalla possibile presenza di cellule dormienti in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sardone: "Questo è il momento di intervenire contro le moschee irregolari"

In questa notizia si parla di: sardone - momento - intervenire - moschee

Cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto in classe: “È giunto il momento di intervenire con decisione” - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato all'Unione Europea una proposta per vietare l'uso degli smartphone in aula.

LIBERO: “CIVITAVECCHIA. AI BIMBI DELLA SCUOLA PRIMARIA SI CHIEDE L’ANGELO CON IL CORANO” Polemiche per un compito assegnato a scuola. Sardone e Sasso (Lega): “Una pericolosa deriva islamista”. Vai su Facebook

Silvia Sardone: Questo è il momento di intervenire contro le moschee irregolari.

Silvia Sardone: "Questo è il momento di intervenire contro le moschee irregolari" - «Potrebbero esserci anche soggetti radicalizzati, collegati o vicini a organizzazioni terroristiche, con la volontà di pianificare ... Lo riporta iltempo.it

"No alla moschea in via Novara", Sardone minacciata di morte - denunciamo il lassismo di fronte al fenomeno delle moschee abusive, spesso in sottoscala o locali non adeguati, su cui l’amministrazione a guida Pd non interviene ... Come scrive affaritaliani.it