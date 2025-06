Sardegna equipaggio di uno yacht occupa Cala Goloritzé | intervengono i vigilanti

Un angolo di paradiso come Cala Goloritzè, in Sardegna, diventa teatro di tensioni tra lo yacht dell’equipaggio e i vigilanti, sollevando un dibattito sulla gestione del patrimonio pubblico. Il Comune di Baunei su Facebook ribadisce: questa meraviglia naturale non può essere concessa in esclusiva ai privati, senza un chiaro interesse pubblico. È ora di riflettere su come tutelare e valorizzare al meglio questi tesori naturali, garantendo che restino un bene di tutti.

Il Comune di Baunei su Facebook: "Un patrimonio di tutti, ma non si presta, non la 'prestiamo', in via esclusiva ai privati senza che ci sia un interesse pubblico sotteso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, equipaggio di uno yacht occupa Cala Goloritzé: intervengono i vigilanti

