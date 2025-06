Sara Pirocchi alla guida di prevenzione e soccorso

La Questura di Ascoli si arricchisce di un nuovo volto di eccellenza: Sara Pirocchi, commissario capo della Polizia di Stato, assume la guida dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Con una solida formazione in Giurisprudenza e un Master in Sicurezza, porta con sé competenze e determinazione per rafforzare il controllo del territorio e garantire la sicurezza dei cittadini. Un passo importante per la nostra comunità, che potrà contare su una leadership esperta e appassionata.

La Questura di Ascoli accoglie un nuovo dirigente. Il commissario capo della Polizia di Stato, Sara Pirocchi, ha infatti assunto la guida dell’ ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, struttura nevralgica per il controllo del territorio e il pronto intervento. Pirocchi, laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna e specializzata con un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso ’La Sapienza’ di Roma, proviene dalla Questura di Pordenone. Lì ha ricoperto importanti incarichi, tra cui la direzione degli uffici del Personale, Tecnico Logistico e Immigrazione, maturando una solida esperienza operativa e gestionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara Pirocchi alla guida di prevenzione e soccorso

