Sara Dalan in arte Xara e Anna D’Aniello | semifinaliste nazionali di Primo passo per Sognare 2025

Due talenti emergenti della musica italiana si sono conquistati un posto nelle semifinali nazionali del prestigioso contest “ Primo passo per Sognare 2025 ”: Sara Dalan, conosciuta artisticamente come Xara, e Anna D’Aniello. Sara Dalan è nata il 31 gennaio 2003 a Padova e vive a Campodarsego, in provincia di Padova. La passione per la musica l’ha accompagnata sin dall’infanzia: ha iniziato a studiare canto a soli 12 anni e da allora ha partecipato a numerosi concorsi musicali in tutta Italia, toccando città come Roma, Milano, Torino, Venezia e molte altre, aggiudicandosi più volte il podio. Ha tentato due volte l’accesso ai talent televisivi, tra cui “Italia’s Got Talent”, riuscendo inoltre a entrare nel cast del programma “The Coach”, da cui però ha dovuto rinunciare per motivi personali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it