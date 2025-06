Sara Bluma chi è la nuova fidanzata di Can Yaman

Il fascino di Can Yaman si arricchisce di un nuovo capitolo amoroso: sul red carpet dell’Italian Global Series Festival a Rimini, l’attore turco ha fatto il suo debutto in compagnia della splendida dj Sara Bluma. La scintilla tra loro è palpabile, ma chi è questa donna che ha conquistato il cuore di uno degli uomini più ambiti del mondo dello spettacolo? Scopriamolo insieme.

Un nuovo amore per Can Yaman: il popolare attore turco si è presentato sul red carpet dell’ Italian Global Series Festival, a Rimini, in dolce compagnia. Con lui c’era infatti la dj Sara Bluma, e la complicità tra i due non sembra lasciare spazio ad equivoci: ma chi è la donna che ha conquistato il cuore del bel Can? Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman. Le voci di un presunto flirt si rincorrevano da tempo, ma la conferma è arrivata sul red carpet dell ‘Italian Global Series Festival: Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia. I due sono arrivati a Rimini mano nella mano, posando insieme e scambiandosi anche un bacio a favor di telecamere: insomma, sembrano esserci davvero pochi dubbi sullo status sentimentale dell’attore turco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sara Bluma, chi è la nuova fidanzata di Can Yaman

In questa notizia si parla di: sara - bluma - yaman - fidanzata

Can Yaman sul red carpet con la fidanzata Sara Bluma: la relazione è ufficiale (FOTO) - Sul prestigioso red carpet del Italian Global Series Festival 2025, Can Yaman ha incantato tutti con la sua presenza, accompagnato dalla splendida fidanzata Sara Bluma.

CAN YAMAN, ha aderito all'Italian Global Series Festival 2025 organizzato in Italia-Rimini (il primo festival internazionale di serie televisive organizzato a Rimini e Riccione) con la fidanzata dj Sara Bluma. VI PIACE QUESTA NUOVA COPPIA ? Vai su Facebook

Translate postChi è Sara Bluma, la dj e fidanzata di Can Yaman https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/chi-%C3%A8-sara-bluma-la-dj-e-fidanzata-di-can-yaman/ar-AA1H5vdW?ocid=spr_ent&businessvertical=Entertainment… Vai su X

Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman vista sul red carpet dell’Italian Global Series Festival; Sara Bluma, chi è la fidanzata di Can Yaman; Can Yaman, chi è la nuova fidanzata Sara Bluma e perché è famosa in tutto il mondo.

Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata dell’attore turco Can Yaman - L’Italian Global Series Festival ha segnato l’uscita ufficiale della nuova coppia. Da msn.com

Chi è Sara Bluma, la fidanzata di Can Yaman? Età e Instagram - Andiamo a scoprire insieme tutte le informazioni in nostro possesso su Sara Bluma, giovane DJ e produttrice musicale. Scrive novella2000.it