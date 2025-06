Sapete a quanti milioni di euro è stata venduta la villa di Fedez e Chiara Ferragni? Cifra incredibile

Sapete a quanti milioni di euro è stata venduta la villa di Fedez e Chiara Ferragni? La cifra incredibile ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole. Villa Matilda, icona di lusso sul Lago di Como, cambia proprietario dopo pochi mesi dall’acquisto. Un episodio che, tra retroscena e curiosità, segna una svolta nella vita dei Ferragnez. Ma qual è il prezzo spaventoso di questa cessione? Scopriamolo insieme.

La notizia rimbalza tra siti e social come una bomba: Villa Matilda, la sontuosa dimora sul Lago di Como acquistata da Chiara Ferragni e Fedez solo pochi mesi fa, è stata venduta. Un gesto che, oltre a segnare simbolicamente la fine di un’epoca per i Ferragnez, riaccende i riflettori su una cifra da capogiro. Lusso, riservatezza e retroscena ancora tutti da chiarire: scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente cessione immobiliare. Venduta la villa di Fedez e Chiara Ferragni: ecco la cifra shock. A sganciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: Villa Matilda sarebbe stata venduta per la cifra monstre di 13 milioni di euro. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapete a quanti milioni di euro è stata venduta la villa di Fedez e Chiara Ferragni? Cifra incredibile

In questa notizia si parla di: stata - venduta - villa - fedez

Fedez si esibisce in Toscana, ecco la data del concerto a Villa Bertelli - Fedez si esibirà in Toscana il 19 agosto 2025 a Villa Bertelli, Forte dei Marmi. L'artista, tra i protagonisti del ricco cartellone estivo, porta il suo talento in una delle location più amate per i concerti.

Venduta Villa Matilda, l'ex luogo dei sogni dei Ferragnez. La cifra da capogiro; Venduta la villa sul Lago di Como di Fedez dopo un anno di trattative; Fedez smentisce la vendita di Villa Matilda: la dimora sul lago di Como «è ancora sul mercato, e il prezzo delle proposte è ben oltre i 10 milioni.

Venduta Villa Matilda, la storica residenza dei Ferragnez: la cifra record - Scopri la vendita di Villa Matilda, la villa dei Ferragnez sul lago di Como, recentemente venduta per 13 milioni di euro. Come scrive bigodino.it

"Venduta Villa Matilda, l'ex luogo dei sogni dei Ferragnez. La cifra da capogiro" - L'avevano arredata a loro gusto, forse più di Ferragni, ma era il buen ritiro di tutta la famiglia sul Lago di Como ... Si legge su today.it