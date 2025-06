Saperi di Mare cinque chef mettono in tavola 2400 degustazioni

Una celebrazione di sapori autentici e tradizioni secolari, "Saperi di Mare" torna a deliziare il palato con 2400 degustazioni durante il suo secondo appuntamento. Cinque chef stellati hanno trasformato il pescato povero in opere d’arte culinaria, valorizzando il borgo marinaro di Vaccarella. Un viaggio tra mare e terra per riscoprire le radici e preservare un patrimonio gastronomico unico. E tutto ciò ci invita a riflettere sull’importanza della sostenibilità e della cultura locale.

Sono state 2400 le degustazioni servite durante il secondo appuntamento di "Saperi di Mare. Tradizioni da riscoprire, dal mare alla tavola". Il secondo di tre eventi di un progetto che ha come obiettivo primario la valorizzazione del borgo marinaro di Vaccarella e la riscoperta del pescato povero.

