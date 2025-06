Sanzionato per la sosta non pagata insulta e sputa in faccia all?ausiliaria Pesaro Parcheggi e il Comune condannano il grave episodio

Un episodio di violenza che scuote la città di Pesaro: dopo una multa per sosta non pagata, un uomo ha insultato e sputato in faccia all’ausiliaria del traffico, suscitando condanna unanime da parte del Comune e delle autorità. Un gesto gravissimo che mette in discussione il rispetto delle regole e il valore della civile convivenza, richiedendo interventi decisi per tutelare chi lavora nel settore del controllo del territorio.

PESARO Gli fanno una multa per la sosta non pagata e lui per tutta risposta insulta e sputa in faccia all?ausiliaria del traffico che gli contestava la violazione. Gravissimo episodio quello.

