Sant’Antimo ragazzina aggredisce coetanea poi posta video sui social | la denuncia

Un episodio inquietante scuote Sant’Antimo, nel Napoletano, dove una giovane ragazzina è stata vittima di un’aggressione da parte di una coetanea, che successivamente ha condiviso il video sui social, alimentando il clamore e la preoccupazione tra i cittadini. Le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. In un’epoca dominata dai social, questa vicenda solleva importanti interrogativi sul ruolo della rete nella diffusione della violenza e sulla tutela delle giovani generazioni.

Ad aggredire la giovane vittima, con spintoni e schiaffi, a Sant’Antimo, nel Napoletano, sarebbe stata una coetanea, che ha poi postato sui social un video, divenuto virale in poco tempo. I carabinieri indagano su un episodio avvenuto a Sant’Antimo (Napoli) dove una ragazzina è stata aggredita. A denunciare il fatto ai miliari della tenenza del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sant’Antimo, ragazzina aggredisce coetanea poi posta video sui social: la denuncia

