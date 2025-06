santa danza alle reggiane le repliche straordinarie

Un’atmosfera magica avvolge le Reggiane Parco Innovazione, dove Santa ha conquistato il pubblico con repliche straordinarie del suo spettacolo. La performance, un’inedita fusione tra l’arte di Maurizio Cattelan, la danza di Lara Guidetti e la narrazione di Nicolas Ballario, ha registrato un grande successo. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica: i biglietti sono già disponibili online!

Un grande successo per Santa, alle Reggiane Parco Innovazione. La performance del CcnAterballetto, in cui l'arte di Maurizio Cattelan incontra la danza di Lara Guidetti e la narrazione di Nicolas Ballario. Il 2 luglio sono state aggiunte tre repliche straordinarie - alle 19,30, 21 e 22,15 – e i biglietti saranno in vendita da domani (su www.biglietteriafonderia39.ithome.aspx ingresso 5 euro). Sempre nell'ambito di Restate, oggi ai Chiostri di San Domenico, alle 19, per Musicae Civitas si esibiscono gli allievi della classe di Composizione e dall'attività del Laboratorio di Musica Contemporanea del Conservatorio Peri-Merulo.