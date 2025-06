Sanremo non è più Sanremo È il Festival dei cantanti e della faccia Bocelli c’era rimasto male per il quarto posto di Con te partirò | lo rivela Peppe Vessicchio

Sanremo, l'iconico festival che ha segnato la storia della musica italiana, sta attraversando una profonda trasformazione. Tra i protagonisti indimenticabili e le polemiche sul valore reale della manifestazione, il Maestro Peppe Vessicchio commenta con sincerità la scena attuale, sollevando interrogativi sul futuro di questa storica kermesse. Ma quale sarà il ruolo di Sanremo nel panorama musicale contemporaneo? Scopriamolo insieme.

Il direttore d'orchestra più amato del Festival di Sanremo è Peppe Vessicchio. Ogni anno parte il tormentone che lo vede passare di bocca in bocca: ci sarà il Maestro al Teatro Ariston? Intanto, interpellato dal quotidiano Libero, Vessicchio parla proprio della kermesse canora. "Sanremo? Si può considerare ancora come il Festival della canzone italiana? No, affatto. – ha affermato – Negli ultimi anni lo è dei cantanti, della loro scenicità, della loro faccia. Un tempo si sceglievano le canzoni e poi si abbinavano all'interprete. Oggi, il contrario. Non lo vedo trasmigrare su un'altra rete che non sia la Rai.

