Sanità pubblica guadagni privati | viaggio nei milioni del sistema convenzionato

Sanit224 svela i meccanismi nascosti dietro i guadagni privati nel sistema sanitario convenzionato, un viaggio nei milioni di euro che si celano dietro visite mediche, esami e ricoveri apparentemente gratuiti. Un mondo dove le strutture private, in accordo con il Sistema Sanitario Nazionale, orchestrano un sistema complesso e lucrativo, trasformando ogni intervento in un affare milionario. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa apparentemente gratuita assistenza?

In apparenza è tutto gratuito, ma dietro visite mediche, esami e ricoveri si muove il sistema del privato convenzionato che incassa milioni di euro. Si tratta di strutture sanitarie private che lavorano in convenzione con il Sistema sanitario nazionale, andando a “vendere” alle aziende sanitarie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Sanità pubblica, guadagni privati: viaggio nei milioni del sistema convenzionato

