Sanità il piano della Regione Umbria | 700 assunzioni previste nel 2025

La Regione Umbria si prepara a rivoluzionare il proprio sistema sanitario con il nuovo Piano assunzioni, che prevede 700 nuove assunzioni nel 2025. Una mossa concreta per affrontare l’aumento delle domande di prestazioni sanitarie, cresciute di ben 36mila rispetto al primo semestre 2024. Un passo decisivo verso un Servizio sanitario più forte e vicino alle esigenze dei cittadini. La speranza è che questa iniziativa risolva le criticità e migliori realmente l’assistenza sanitaria regionale.

Perugia, 24 giugno 2025 – La risposta della Regione alle liste d’attesa arriva con il Piano assunzioni. Con la speranza che arrivi una risposta concreta all’aumento delle domande per prestazioni sanitarie che in questi primi sei mesi del 2025 sono state 36mila in più rispetto al primo semestre 2024. - “Compiamo un passo decisivo - sottolinea una nota dell’ente - per il rafforzamento del Servizio sanitario regionale” con l’approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale 2025-2027 delle aziende sanitarie. Un investimento che prevede per il 2025 l’assunzione di 273 unità di personale dirigente e 438 unità di personale del comparto, per un totale di 711 nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it