Sangiovanni come sta oggi dopo la crisi | Mi rattristavo e mi veniva da piangere

Dopo un periodo difficile segnato da crisi e momenti di sconforto, Sangiovanni sta vivendo una rinascita personale e artistica. La sua voglia di tornare a fare musica brilla più forte che mai, superando le paure e le difficoltà del passato. Scopri come il giovane artista sta affrontando questa nuova fase e quali progetti lo aspettano, dimostrando che anche nei momenti più bui si può trovare la luce.

Sangiovanni racconta il suo periodo di buio: “Mi rattristavo e mi veniva da piangere”.

