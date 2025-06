Sandokan in autunno su Rai 1 ecco il trailer

L’attesa sta per finire: Sandokan torna su Rai 1 in un avventuroso autunno, emozionando grandi e piccoli. Con il trailer appena svelato all’Italian Global Series Festival di Riccione, la nuova serie firmata Rai Fiction e Lux Vide promette di conquistare il pubblico con un mix di azione, passione e stile unico. Prepariamoci a rivivere le emozioni di un’epica saga senza tempo, perché questa avventura sta per cominciare e non vuole lasciare nessuno indifferente.

Dopo tanta attesa e tanti rinvii, il Sandokan di Can Yaman arriverà finalmente in autunno su Rai 1. Presentata oggi all’Italian Global Series Festival di Riccione, la serie Rai Fiction e Lux Vide è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. Diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, vede nel cast anche Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e John Hannah. La trama di Sandokan. Borneo, metà del 1800. Un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, all’apice del loro potere coloniale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sandokan in autunno su Rai 1, ecco il trailer

