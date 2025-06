Sandokan il primo trailer della serie con Can Yaman

Preparati a vivere un’avventura senza precedenti: Sandokan, la tanto attesa serie con Can Yaman, si presenta al pubblico con il suo primo trailer. Presentata oggi all’Italian Global Series Festival di Riccione, questa produzione internazionale promette di conquistare cuori e schermi di tutto il mondo. Dal romanzo di Emilio Salgari a una nuova dimensione televisiva, Sandokan è pronto a scrivere un capitolo epico. Non perdere l’appuntamento con questo straordinario viaggio nel cuore dell’avventura!

Presentata oggi all’Italian Global Series Festival di Riccione Sandokan la serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction ( qui le immagini ). Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda prossimamente su Rai1 e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

? Sandokan sta arrivando ? La nostra serie tv sarà una origin story che ci porta alle radici del leggendario pirata. E dietro la spettacolarità dell’azione, Sandokan sarà anche il simbolo di un mondo che resiste, contro il colonialismo e a difesa della natura Vai su Facebook

