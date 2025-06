Sandokan | Can Yaman è un pirata perfetto nel primo teaser trailer della serie da dicembre su Rai 1

Preparati a vivere un’avventura senza precedenti con Sandokan, la nuova serie evento internazionale che arriverà su Rai 1 a dicembre. Con Can Yaman nel ruolo dell’iconico pirata, il primo teaser trailer promette azione, emozioni e un racconto avvincente. Ottobre si trasforma in un countdown verso un inverno ricco di suspence e spettacolo: la prima stagione, composta da otto imperdibili puntate, ti lascerà senza fiato.

Can Yaman è il protagonista della serie Sandokan, presentata all'Italian Global Series Festival, di cui è stato svelato il primo teaser trailer ricco d'azione. Can Yaman è il protagonista di Sandokan, la nuova serie evento internazionale in arrivo a dicembre su Rai 1, di cui è stato svelato online il trailer dopo la presentazione ufficiale all'Italian Global Series Festival di Riccione. La prima stagione sarà composta da otto puntate, che andranno in onda in prima serata per quattro settimane. I dettagli della serie Il progetto è prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sandokan: Can Yaman è un pirata perfetto nel primo teaser trailer della serie, da dicembre su Rai 1

In questa notizia si parla di: serie - sandokan - yaman - trailer

Can Yaman torna a parlare di Sandokan: la presentazione ufficiale della serie tv - Can Yaman è tornato a far parlare di sé con la presentazione ufficiale della sua attesissima serie "Sandokan".

Translate postDomani #25giugno alle 22.40 su #RaiMovie una nuova puntata di #MovieMag in cui vi parliamo di serie, dal maestro David Lynch con "Twin Peaks" alla nuovissima fiction Rai "Sandokan" con Can Yaman. E poi le pioniere del cinema, le donne Vai su X

Sandokan torna in scena! Can Yaman presenta la serie evento: quando la vedremo Vai su Facebook

Il ritorno di Sandokan, la nuova serie con Can Yaman - Il trailer; Sandokan: Can Yaman è un pirata perfetto nel primo teaser trailer della serie, da dicembre su Rai 1; Sandokan, con Can Yaman. Il cast, la trama, i personaggi e il trailer.

“Sandokan”, con Can Yaman. Il cast, la trama, i personaggi e il trailer - Prossimamente su Rai1 la nuova serie tratta dalla saga di Emilio Salgari. Lo riporta sorrisi.com

Sandokan: Can Yaman è un pirata perfetto nel primo teaser trailer della serie, da dicembre su Rai 1 - Can Yaman è il protagonista della serie Sandokan, presentata all'Italian Global Series Festival, di cui è stato svelato il primo teaser trailer ricco d'azione. movieplayer.it scrive