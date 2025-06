Sancho-Napoli arriva la mossa decisiva | accadrà nelle prossime ore

Il Napoli si prepara a fare il grande salto per Jadon Sancho, con una mossa decisiva in arrivo nelle prossime ore. Dopo aver mostrato grande ambizione sul mercato, i partenopei puntano forte sull'esterno che ha già fatto parlare di sé a livello internazionale. La strategia è chiara: rafforzare l’attacco e sognare in grande. L’attesa è finita: tutto è pronto per la svolta che potrebbe rivoluzionare la stagione degli azzurri.

Arriva la mossa del Napoli per Jadon Sancho: accadrĂ nelle prossime ore, il club ha pronta un’accelerata importante. Il Napoli si sta muovendo sul mercato in ogni ruolo, ma è chiaro che il fulcro di ogni fantasia dei tifosi azzurri sia chiaramente l’attacco, In questo reparto, il club ha confermato le proprie ambizioni trattando profili di assoluto spessore internazionale. Uno di questi è chiaramente Jadon Sancho. L’esterno, tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, è uno dei tanti nomi trattati come esterno d’attacco, insieme ad altri come Ndoye (per cui c’è stato un incontro oggi ), Chiesa e anche Lang. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sancho-Napoli, arriva la mossa decisiva: accadrĂ nelle prossime ore

