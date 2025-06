Sancho Juventus Pedullà rivela | I bianconeri sono quelli che hanno avuto i contatti più frequenti ma prima dovranno decidere il futuro di questi due giocatori

Il mercato della Juventus si infiamma con le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà, che svela i contatti frequenti con Sancho e il possibile futuro dei giocatori come Conceicao e Nico Gonzalez. La strada verso rinforzi di qualità è ancora tutta da definire, ma l’interesse dei bianconeri si fa sempre più concreto. Ora, la domanda cruciale è: quale sarà la strategia definitiva per rafforzare la rosa? Rimanete sintonizzati, perché il mercato è ancora in pieno fermento.

Sancho Juventus, Pedullà rivela sul futuro dell’esterno inglese: ecco cosa ha detto sull’attaccante. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, continuano i contatti del calciomercato Juventus con Sancho ma prima bisognerà capire quale sarà il futuro di Conceicao e Nico Gonzalez, che non è più incedibile per i bianconeri. PAROLE – «La società italiana che nelle ultime 48 ore ha avuto contatti più frequenti con l’entoruage del calciatore è la Juve. La Juve l’anno scorso decise di non prendere il calciatore, adesso ci sono le valutazioni della Juve con lui che ha altre proposte con l’Arabia e il Fenerbahce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, Pedullà rivela: «I bianconeri sono quelli che hanno avuto i contatti più frequenti ma prima dovranno decidere il futuro di questi due giocatori»

