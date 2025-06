Sancho Juve previsti nuovi contatti col Manchester United ecco quando! Svelata la mossa dei bianconeri | tutti gli ultimi aggiornamenti

La Juventus sta preparando una strategia di mercato per assicurarsi Jadon Sancho, con nuovi contatti previsti nei prossimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, i bianconeri sono pronti a intensificare le trattative con il Manchester United attraverso una videochiamata che potrebbe segnare l'inizio di una trattativa decisiva. Resta da scoprire se questa mossa porterà il talento inglese sotto la Mole, un investimento che potrebbe rivoluzionare l’attacco della Juve.

Sancho Juve, previsti nuovi contatti col Manchester United: tutti i dettagli sul possibile affare dei bianconeri. Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento a Sky Calciomercato L'Originale su quello che potrebbe essere il futuro di Sancho, calciatore del Manchester United accostato fortemente al calciomercato Juve. PAROLE – «La Juve avrà un nuovo contatto con Sancho e una video-call con il Manchester United nella giornata di domani, 25 giugno. La Juve proverà a capire ancora di più la fattibilità dell'affare su cui si era mosso già anche il Napoli».

