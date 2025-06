Sancho Juve la Vecchia Signora ha mosso passi importanti per mettere le mani sull’inglese | i bianconeri sono in pole ma manca ancora questo aspetto!

La Juventus si fa strada con decisione nel mercato, puntando forte su Jadon Sancho. I bianconeri sono in pole position per assicurarsi il talentuoso inglese, anche se alcuni dettagli devono ancora essere perfezionati. La pista non è affatto tramontata, anzi: le mosse di JuventusNews24 e l’insider Alfredo Pedullà rafforzano questa possibilità . Il futuro di Sancho si sta definendo, e la Vecchia Signora potrebbe presto aggiungere un altro grande nome alla sua rosa.

Sancho Juve: la pista non è ancora tramontata del tutto, anzi.nonostante questi inserimenti, sull'inglese sono favoriti i bianconeri. Jadon Sancho è un nome che continua ad avere molta affinità con il calciomercato Juve. Lo asserisce Alfredo Pedullà sul proprio profilo X. Il classe 2000 lascerà il Manchester United, ma non si conosce ancora la squadra che potrebbe accogliere l'ala inglese. Secondo quanto asserisce il collega, nonché esperto di trattative, ci sarebbero 34 club sul talentuoso giocatore. Tuttavia, il sodalizio che sembra stia spingendo su di lui è proprio la Juventus. I bianconeri starebbero valutando l'affare e non è escluso che possano affondare il colpo per trovare quel che manca: l' accordo con il giocatore e con i Red Devils.

Sancho Juve, ora è ufficiale: l’esterno inglese lascia il Chelsea e rientra al Manchester United. Nuova occasione per i bianconeri? Cosa filtra - È ufficiale: Jadon Sancho torna al Manchester United, lasciando il Chelsea con una penale di 5 milioni di sterline.

#Juve-#Sancho, avanti: così #Comolli punta a convincere il #ManchesterUnited . Dai vecchi dialoghi di #Giuntoli al dialogo attuale, i bianconeri non hanno mai mollato la presa sull'attaccante inglese Vai su X

Contatto telefonico in giornata tra #Juve e United per #Sancho Secondo Sky i bianconeri insistono per l’ala inglese. Il Napoli, che si è mosso prima, può contare sulla priorità del giocatore L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIM Vai su Facebook

