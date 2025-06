San Vincenzo | giovedì 26 giugno riapre la Kids beach la spiaggia libera a misura di bambino

San Vincenzo Giovedì 26 giugno apre ufficialmente la Kids Beach, la spiaggia libera pensata su misura per i più piccoli. Un’oasi di gioco, divertimento e autonomia dedicata ai bambini in corrispondenza di via del Capodoglio, alla Conchiglia. Dopo il successo dello scorso anno, le attività tornano a entusiasmare famiglie e giovani esploratori. Preparati a vivere una stagione indimenticabile all’insegna del divertimento e della scoperta!

Gioco, divertimento e autonomia. Sono gli ingredienti del progetto Kids Beach, ovvero il tratto di spiaggia libera dedicato ai bambini che si trova in corrispondenza di via del Capodoglio, alla Conchiglia. Giovedì 26 giugno, dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, ripartono le attività di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - San Vincenzo: giovedì 26 giugno riapre la "Kids beach", la spiaggia libera a misura di bambino

