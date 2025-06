San Niccolò la denuncia | Otto anni di cantieri | il Comune faccia qualcosa siamo esasperati FOTO

San Niccolò è diventata un cantiere infinito: otto anni di lavori e ancora nulla di fatto. I residenti sono esausti e chiedono al Comune di intervenire con decisione. Le foto parlano da sole, mostra-ndo ponteggi e attività ferme che deturpano il quartiere. È ora che si faccia chiarezza e si prenda una decisione definitiva: i cittadini meritano rispetto e un ambiente decoroso.

"Il Cantiere per la ristrutturazione del Comprensorio Demidoff in San Niccolò, è stato aperto nel 2017 ed ancora non si capisce quando hanno intenzione di portarlo a termine. Dopo 8 anni ci sono ancora ponteggi in facciata. Adiacente al Comprensorio c'è un condominio con cui condivide anche una.