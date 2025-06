San Lorenzello un successo la cerimonia conclusiva del Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti

San Lorenzello si è confermata ancora una volta come cuore pulsante della cultura, ospitando con entusiasmo la cerimonia finale del prestigioso “Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti – Edizione 2025”. Un evento che ha visto premiati talenti emergenti e riconoscimenti speciali, tra cui un nuovo premio giornalistico in memoria di Ermanno Corsi e Giacomo Lombardi. La serata ha celebrato la passione per la storia e la letteratura, lasciando il segno nel panorama culturale italiano.

Comunicato Stampa Consegnati i premi ai tre vincitori e sei menzioni speciali. Annunciato un riconoscimento giornalistico in memoria di Ermanno Corsi e Giacomo Lombardi Grande successo per la cerimonia conclusiva del “Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti – Edizione 2025”, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - San Lorenzello, un successo la cerimonia conclusiva del “Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti”

In questa notizia si parla di: successo - cerimonia - lorenzello - conclusiva

IX Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana: cerimonia conclusiva al Museo archeologico - Giovedì 22 maggio alle 17:30, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di chiusura del IX Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana Patrimonio Unesco.

San Lorenzello, successo per la cerimonia finale del ‘Premio Nicola Vigliotti’; San Lorenzello, un successo la cerimonia conclusiva del “Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti”; Lorenzo Baglioni al Premio Mariella Gennai: un musicista divulgatore da 200 milioni di visualizzazioni.

San Lorenzello, un successo la cerimonia conclusiva del “Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti” - Il Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti 2025 ha celebrato i suoi vincitori con una cerimonia ricca di emozioni, ospiti d’eccezione e un toccante omaggio ai grandi del giornalismo. Segnala fremondoweb.com

San Lorenzello, successo per la cerimonia finale del ‘Premio Nicola Vigliotti’ - Grande successo per la cerimonia conclusiva del “Premio di Letteratura Storica Nicola Vigliotti – Edizione 2025” promosso dall’ Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti ODV in collaborazi ... ntr24.tv scrive