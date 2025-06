San Giuliano Terme | ultimata la nuova fognatura a Sant’Andrea in Pescaiola

San Giuliano Terme si distingue ancora una volta per il suo impegno verso il miglioramento ambientale e la qualità della vita dei suoi cittadini. Dopo aver annunciato importanti interventi, è stato finalmente completato il progetto di potenziamento della rete fognaria a Sant’Andrea in Pescaiola. Questa novità rappresenta un passo fondamentale verso un territorio più sostenibile e ben collegato. E l’evoluzione del progetto continua, promettendo ulteriori benefici per tutta la comunità.

San Giuliano Terme (PI), 24 giugno 2025 – Prosegue l'impegno di Acque e dell'amministrazione comunale di San Giuliano Terme per il potenziamento e l'efficientamento della rete fognaria e idrica sul territorio. Dopo l'annuncio dello scorso dicembre, si registrano alcune novità sull'avanzamento dei progetti per Sant'Andrea in Pescaiola, Arena Metato e Gello. Il progetto esecutivo per la nuova fognatura a Sant'Andrea in Pescaiola è stato ufficialmente consegnato, mentre è già avvenuta l'immissione in possesso delle aree private interessate dai lavori. Un ricorso presentato in fase di gara ha causato un lieve slittamento dei tempi.

